Триллионный фонд, имеющий недвижимость в США, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии, сейчас пытается выйти еще и на рынок недвижимости Сингапура.

Когда крупнейший суверенный фонд планеты, Норвежский фонд благосостояния, имеющий активов на триллион с лишним долларов, собрался в 2010 году покупать недвижимость, то его менеджеры нацеливались примерно на десяток с небольшим крупнейших городов планеты. Через восемь лет работы с недвижимостью, отделение Фонда, специализирующееся на недвижимости - Norges Bank Real Estate Management, вплотную приблизился к этой цели. В 2017 году фонд вложил 823 млн долларов в пять крупных объектов недвижимости в Токио и включил японскую столицу в список, состоявший из 9 городов в США, Британии, Франции, ФРГ и Швейцарии. Сейчас Norges пытается расширить этот список до 11 городов и включить в него еще и Сингапур.

Фонд Norges, который два года назад принял решение увеличить вложения в недвижимость с 5 до 7%, хорошо знают на международном рынке недвижимости, потому что в последние годы он участвовал в целом ряде крупных и очень громких сделок. Но его аппетит еще не удовлетворен. Norges входит в небольшую группу крупнейших суверенных фондов планеты, которые начинают все энергичнее вторгаться на рынок недвижимости. К примеру, Пенсионный фонд Японии с активами в 1,5 трлн долларов, набрал солидную команду опытных менеджеров по недвижимости. Увеличили активность на этом рынке и Qatar Investment Authority and Australian Future Fund.

Специалисты считают, что благодаря многим миллиардам долларам, которые эти компании вкладывают в недвижимость, позволяют им сохранить активность и энергию.

«Суверенные фонды становятся очень значимой частью глобальной инвестиционной комьюнити»- считает Ричард Блоксэм, руководитель отдела глобального рынка капиталов в компании JLL.

Norges дебютировал на рынке недвижимости в Лондоне восемь лет назад, купив 25% акций Crown Estate’s Regent Street. В его активе несколько крупных сделок: покупка в 2016 году за миллиард евро офисного здания в Париже, по адресу: Вандомская площадь, 9; приобретение в 2015 г. за 1,56 млрд долларов 44% акций в пакете, состоящем из 11 объектов недвижимости в Нью-Йорке.

Фонд проводит консервативную стратегию на рынке недвижимости. С другой стороны, его менеджеры постоянно ищут что-то новое, что принесет акционерам больше прибыли. Так, Фонд начинал действовать исключительно на рынке офисных зданий, однако сейчас пытается диверсифицировать свой портфель.

Обращает на себя внимание немного странный факт: все восемь лет Норвежский суверенный фонд не работал на скандинавском рынке недвижимости. Администрация Фонда следует указаниям своего владельца, Министерства финансов Норвегии, которое считает, что средства должны вкладываться в активы за границей, а не в северном королевстве, чтобы не «перегреть» норвежскую экономику и защитить ее от колебаний цен на нефть.

Ставка по вложениям в недвижимость Norges в 2017 году была 7,5%. Фонд пользуется своим монопольным положением на рынке недвижимости в секторе крупных многомиллионных сделок размером, скажем, не меньше трех четвертей миллиарда долларов.

Как следует из отчетности Norges за второй квартал, прибыль по недвижимости составила в апреле-июне 1,9%, т.е. превысила прогнозы экономистов.

Некоторые аналитики считают, что капиталы новых суверенных фондов поддерживают бычий рынок в масштабах планеты.