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Москва, 10.09.2018

Путин прокомментировал итоги выборов в России

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил жителей страны за участие в выборах, состоявшихся в Единый день голосования.

По мнению президента, явка избирателей была высокой, а никаких «серьезных» нарушений во время голосования зарегистрировано не было, передаёт «Газета.Ru».

При этом Путин подчеркнул, что шероховатости какие-то были. И с этим, как убеждён, российский лидер нужно разбираться.

«И будем это делать», – резюмировал Путин, добавив, что второй тур выборов, который пройдет в некоторых регионах, является нормальным явлением.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в 22 двух субъектах РФ состоялись прямые выборы глав регионов. Окончательные результаты выборов будут оглашены 14 сентября, однако, в регионах уже есть предварительные результаты.

В частности, выборы мэра Москвы уверено победил действующий столичный градоначальник Сергей Собянин, за которого по предварительным подсчетам отдали голоса более 70%, пришедших на выборы москвичей.

В первом туре выиграл свои выборы и действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, набравший почти 63% голосов избирателей.

Ещё более уверенную победу одержал врио Кемеровской области Сергей Цивилев, который возглавил регион после мартовской трагедии, когда в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли дети. За преемника Амана Тулеева проголосовало более 81% избирателей.  

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