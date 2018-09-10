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Москва, 10.09.2018

«Роскосмос» потратит почти пять миллионов рублей на пустоты

«Expert Online» 2018

«Роскосмос» разместил на сайте госзакупок контракт на ликвидацию пустот, обнаруженных под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный. Заказчик работ Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры оценил контракт в 4,6 миллионов рублей.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения один стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме «Восточный», — говорится в конкурсной документации.

Напомним, первый национальный космодром гражданского назначения космодром Восточный возводится под городом Циолковский в Амурской области. Строительство ведется с 2012 года. Плацдарм должен будет обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

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