СМИ США: Россия выигрывает от глобального потепления

Россия может получить существенную выгоду от глобального потепления и таяния льдов в Арктике, в результате которых Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом», который позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку. Об этом пишет The Washington Post.

Помимо этого, как пишет издание, Россия в этом случае сможет контролировать стратегический торговый маршрут, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

Основным преимуществом Северного морского пути издание называет вдвое меньший срок для проделывания пути из Южной Кореи в Германию. Эта дорога займет всего 23 дня, против 46 дней через южноафриканский мыс Доброй Надежды

Напомним, Северный морской путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Это главная арктическая судоходная магистраль России, а также кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.