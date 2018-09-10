США готовят новые удары по российским позициям в Сирии

США обвинили войска президента Сирии Башара Асада в применении хлора при освобождении Идлиба от боевиков, в этой связи Вашингтон не исключают нанесения ударов по силам САР, а также Ирана или России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как сообщает СМИ, ссылаясь на собственный источник, Асад якобы «одобрил применение газа хлора в наступательной операции на последний крупный оплот мятежников», а также «позволил военным применять хлор при любых наступательных операциях».

Сообщается, что Вашингтон пока не решил «станет ли применение хлора» основанием для удара» и «будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы».

В статье отмечается также, что Трамп намерен нанести более масштабный удар по Сирии, чем весной этого года. Также президенту США по словам источника «снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада».