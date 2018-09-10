В РФ появился госорган для борьбы с кибератаками

Александр Бортников – директор ФСБ РФ – распорядился создать государственный орган по борьбе с кибератаками – Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ»).

Согласно тексту соответствующего приказа, который размещён на официальном интернет-портале правовой информации, эта структура будет заниматься координацией действий, связанных с обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий кибератак.

Помимо этого, госорган проанализирует уже состоявшиеся атаки и разработает методы противодействия им. Также он будет обмениваться с коллегами за границей и профильными ведомствами данными о компьютерных инцидентах.

Уже известно, что ведомство возглавит директор, которым станет заместителем руководителя Центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.