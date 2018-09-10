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Москва, 10.09.2018

В России прекратят продавать поваренную соль в магазинах

«Expert Online» 2018

С 2019 года с полок магазинов исчезнет поваренная соль. Вместо нее на полках  появится соль с пометкой «пищевая», пишут сегодня «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Изменения произойдут из-за нового ГОСТа на соль под названием «Соль пищевая. Общие технические условия», который вступает в силу с сентября текущего года. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки, по их словам, компании уверены, это не повлечет увеличения цены товара.

Как рассказал изданию исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, новые правила предусматривают исключение из наименования слова «поваренная», что, однако, никак не повлияет на качество продукта.

«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», - рассказал руководитель.

Востриков пояснил, что термин «поваренная» никак не характеризует продукт, а скорее искажает смысл его названия.

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