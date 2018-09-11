«Адмирал Кузнецов» попал в семерку худших авианосцев по версии СМИ США

Издание США Business Insider публикует собственную версию ТОП-7 худших, по ее мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев.

На первом месте, по мнению СМИ, китайский авианосец Liaoning, являющийся новой версией советского «Варяга». Китай купил недостроенным на Украине в 1998 году и ввел в строй своего ВМФ в 2012 году.

На втором месте российский «Кузнецов», также советского исполнения. Издание считает, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

На третье место попал Chakri Naruebet из Тайланда. Отмечается, что машина не используется по целевому назначению и простаивает в порту.

На четвертом месте американский универсальный десантный корабль типа Wasp, который изначально задумывался, как площадка для истребителей F-35B Lightning II. Сейчас корабль не используется.

Пятое и шестое места достались двум новым австралийским вертолетоносцам типа Canberra. Издание отмечает проблемы с силовой установкой у обеих машин. Замыкает ТОП-7 самый большой, дорогостоящий и современный атомный авианосец США. Gerald Ford.

Ранее заместитель командующего ВМФ России Виктор Бурсук ранее сообщил, что к 2021 году «Адмирал Кузнецов» будет модернизирован, а также оснащен новыми ракетно-пушечными комплексами.