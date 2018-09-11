Курс доллара обвалился к рублю на фоне бегства иностранцев

Курс доллара ускорил во вторник падение к рублю на фоне распродажи иностранцами с избытком купленной ранее валюты. Об этом сообщает Рейтер.

Курс доллара США составил 69,64 рубля к закрытию основной сессии, что на 92 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,72 рубля, опустившись на 1,11 рубля. Бивалютная корзина подешевела на 1,01 рубля - до 74,63 рубля.

Рубль в существенном плюсе, а доходности ОФЗ значительно упали на торгах вторника благодаря отсутствию негативных для России новостей и снижению градуса панических настроений у иностранных инвесторов, почти неделю активно распродававших российские активы на фоне риска новых санкций против РФ и турбулентности ЕМ-сегмента.

В условиях спокойного новостного фона рубль обратил внимание на рынок нефти, где базовые сорта набирают во вторник более одного процента, а североморская смесь Brent впервые за неделю достигла отметки $78,50 за баррель.

В свою очередь, по оценке Росбанка, со стороны российских участников рынка резко вырос спрос на подешевевшие ОФЗ. Для резидентов "текущие доходности уже выглядят весьма привлекательно": ОФЗ дают более 9% годовых, что почти на 2 процентных пункта выше ключевой ставки ЦБ, сообщает Finanz.ru.

Иностранцы спешат распродать излишки валюты.

"Сейчас режут валютные "лонги" те, кто ждал доллар по 71, ждал сохранения спроса на валюту из США, как в предыдущие три дня, а его сегодня не заметно, и вообще спрос на валюту сократился. Есть шансы, что к концу недели сброс "лонгов" может привести к сильному восстановлению рубля", - сказал в интервью Рейтер дилер крупного российского банка.

По мнению аналитиков Росбанка, общий фон может постепенно улучшиться и в связи с устойчиво-положительным текущим счетом РФ и вероятным отказом ЦБ от покупки валюты на открытом рынке и по окончании сентября (ранее регулятор заявлял о прекращении валютных интервенций до конца текущего месяца).

Российские власти также могли повлиять на настроения рынка. Минфин сообщил о том, что не будет принимать экстренных мер в виде введения обязательной продажи валютной выручки. А глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на рынке образовался валютный навес, который рано или поздно сбалансирует ситуацию и курс доллара отскочет к уровням 63-64 рубля.

Тем не менее, с повестки дня не снят фактор неопределенности, связанной с новыми санкциями против РФ, также сохраняются риски усиления напряженности между Москвой и Западом вокруг Сирии.

Сейчас в фокусе внимания российского валютного рынка пятничное заседание Центробанка, по итогам которого регулятор с большой вероятностью сохранит ставку.

Почти все опрошенные Рейтер аналитики прогнозируют сохранение в сентябре текущего уровня ключевой ставки ЦБР 7,25 процента годовых, но ждут ужесточения риторики регулятора по итогам сентябрьского совета директоров.