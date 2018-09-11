Курс доллара «уязвим для коррекции», его восхождение подошло к концу

Курс доллара сейчас торгуется, по данным Международного валютного фонда, более чем на 10 процентов выше своего десятилетнего среднего уровня.

Между тем, индекс доллара США, взвешенный по биржевым ставкам, не дотягивает всего 4% от своего рекордного показателя за 2002 год. Все это указывает на тот факт, что доллар перекуплен и «уязвим для коррекции». Так считают в компании Pictet Asset Management, которая любит активы развивающихся рынков и недолюбливает доллар. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает главный стратег швейцарской инвесткомпании, под управлением которой находится $516 млрд, Лука Паолини, доллар сейчас «столь же высоко ценится, как это было, по крайней мере, четверть века назад».

Однако, по его словам, «восхождение доллара, возможно, пододошло к концу».

Швейцарский инвестор любит облигации EM и не собирается от них отказываться, несмотря на длительное падение бумаг этого сектора.

По его оценкам, уже в ближайшие три месяца произойдет разворот курса доллара по отношению к иене.

«Более слабый доллар позитивен для долга развивающихся рынков, на котором мы сохраняем избыточную позицию», - отметил Паолини.

По словам Паолини, прогнозы говорят об улучшении ситуации на развивающихся рынках.