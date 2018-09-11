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Москва, 11.09.2018

Кириенко рассказал журналистам о главном, по его мнению, событии года

«Expert Online» 2018

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что главным событием 2018 года стали президентские выборы, состоявшиеся 18 марта.

По его словам, они продемонстрировали высокий уровень консенсуса и стали феноменом, когда впервые в истории за действующего президента проголосовали более половины избирателей, передаёт РИА Новости.

«Такие упражнения с перемножением явки на голоса, с рассказом о том, что в итоге практически во всех странах это всегда меньше, чем 50%, – вот на этом строятся дискуссии о достаточной или недостаточной легитимности», – резюмировал Кириенко, добавив, что выборы-2018 дали такой феномен, когда впервые проголосовало больше половины людей, имеющих избирательное право, и «все дискуссии здесь завершились».

Напомним, на президентских выборах-2018 Владимир Путин победил с рекордным результатом (76,6% голосов). Рекордной стала и явка избирателей — 67,47% или 73,36 млн человек.

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