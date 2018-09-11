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Москва, 11.09.2018

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток

«Expert Online» 2018

Учёные американской ассоциации сердца опытным путём установили, что изменение образа жизни всего на 16 недель может существенно снизить давление и уменьшить потребность в препаратах для борьбы с гипертонией.

В исследовании приняли участие 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет, имеющие лишний вес и повышенное артериальное давление. Их разделили на три группы и разработали специальную программу, пишет портал EurekAlert.

Для первой группы испытуемых составили специальную диету с высоким содержанием фруктов и овощей, а также с низким содержанием красного мяса, соли и сладостей. При этом члены группы занимались 3 раза в неделю спортом.

Вторая группа питалась по той же программе, но не тренировалась. В третьей – не делали ни то, ни другое.

В итоге, участники первой группы снизили не только артериальное давление, но и вес. Им удалось уменьшить показатели верхнего давления на 16 пунктов и нижнего – на 10.  После эксперимента только 15% участников первой группы нуждались в лекарствах.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что люди, имеющие высокое давление, должны уделить особое внимание диете и спорту. Это относится как к мужчинам, так и женщинам.

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