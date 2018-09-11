Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток

Учёные американской ассоциации сердца опытным путём установили, что изменение образа жизни всего на 16 недель может существенно снизить давление и уменьшить потребность в препаратах для борьбы с гипертонией.

В исследовании приняли участие 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет, имеющие лишний вес и повышенное артериальное давление. Их разделили на три группы и разработали специальную программу, пишет портал EurekAlert.

Для первой группы испытуемых составили специальную диету с высоким содержанием фруктов и овощей, а также с низким содержанием красного мяса, соли и сладостей. При этом члены группы занимались 3 раза в неделю спортом.

Вторая группа питалась по той же программе, но не тренировалась. В третьей – не делали ни то, ни другое.

В итоге, участники первой группы снизили не только артериальное давление, но и вес. Им удалось уменьшить показатели верхнего давления на 16 пунктов и нижнего – на 10. После эксперимента только 15% участников первой группы нуждались в лекарствах.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что люди, имеющие высокое давление, должны уделить особое внимание диете и спорту. Это относится как к мужчинам, так и женщинам.