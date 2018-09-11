Меняем бентли на трактор и орехи на микрофоны

«Пилим по России» в Туле. Два героя - основатель фермы и производитель студийных микрофонов. Бизнес разный, размах невероятный. Один перестал считать свои вложения на 100 млн, второй покорил мировой рынок.

В этом выпуске: мы узнали, что такое бизнес по-тульски! Оказывается, тульские бизнесмены работают с невероятным размахом: если строить ферму, то больше чем за 100 миллионов, если создавать микрофоны, то в них должны петь звезды мировой величины. Еще одна особенность предпринимателей, которую мы подметили в Туле: необязательно уметь и досконально знать то, чем ты начинаешь заниматься, главное - быть упертым, целеустремленным, верить в успех своего начинания, и только тогда это станет делом жизни и сделает тебя по-настоящему счастливым...

Первый, с кем мы встретились в Туле, - Павел Баздырев, производитель студийных микрофонов "Союз".

Оборот его компании сейчас составляет 500 тыс. долларов, а в его микрофоны поют звезды, известные на весь мир. Он точно знает, как правильно вывести свою компанию на мировой рынок, и готов своими знаниями делиться (просто потому, что ему это по фану).

Второй герой этого выпуска - Евгений Кузык, основатель фермерского хозяйства <Лукино>. Уникальность и успех его бизнеса заключаются в том, что он управляет всеми процессами: от содержания животных, производства молока, переработки до маркетинга, продаж и даже доставки. Оборот его фермы составляет 80 млн рублей в год. Что касается взаимодействия, то Евгений видит два возможных пути - либо создание общепита на базе его продукции, либо запуск его линейки в уже имеющихся торговых точках. Он также готов помогать в составлении бизнес-плана фермерского хозяйства (точнее, даст вам руководство по его созданию), что поможет исключить ошибки, которые он сделал когда-то сам.

О том, как делать бизнес с размахом, смотрите в этом выпуске!