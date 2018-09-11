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Москва, 11.09.2018

Минтруд обновил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

«Expert Online» 2018

Среди опубликованных в базах служб занятости самой высокооплачиваемой оказалась вакансия ассистента режиссера с зарплатой 500 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на составленный Минтрудом рейтинг.

В начале года первое место занимала зарплата капитана океанского судна размером в 600 тысяч рублей. Второе место в новом рейтинге по-прежнему занимает место начальника цеха нефтегазовой промышленности, но за шесть месяцев она выросла с 400 до 430 тысяч рублей.

Третья строчка списка досталась коммерческому директору на производстве строительных материалов с доходом в 360 тысяч рублей. В начале года это место занимал гендиректор рекламной компании с зарплатой 400 тысяч рублей.

В новую десятку самых высокооплачиваемых профессий вошли командир воздушного судна (330 тысяч рублей), главный инженер в сфере электроэнергетики (320 тысяч рублей), директор леспромхоза (300 тысяч рублей), заведующий гостиницей (290 тысяч рублей), начальник отдела охраны труда и техники безопасности в сфере золотодобывающей промышленности (280 тысяч рублей), начальник управления по организации буровых работ (260 тысяч рублей) и шеф-повар (230 тысяч рублей).

В Минтруде отметили, что устойчивый спрос в России сформирован на другие профессии. Чаще всего предприятия ищут инженеров, учителей иностранных языков, врачей, медсестер и бухгалтеров. Востребованы также рабочие профессии — сварщики, токари и электромонтажники.

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