Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 11.09.2018

На Сахалине обнаружены новые запасы нефти

«Expert Online» 2018

На месторождении «Нептун» в Охотском море открыты новые масштабные запасы нефти, оцененные в 415,8 млн тонн нефти по категориям С1 + С2, сообщают «Ведомости», со ссылкой на «Газпром нефть».

Компания уже подтвердила их в госкомиссии по запасам полезных ископаемых, о чем и сообщил на Восточном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Теперь запасы составляют, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку, а «Нептун» стал одним из крупнейших активов компании.

Месторождение «Нептун» расположено в 55 км северо-восточнее острова Сахалин, глубина моря над месторождением - 60-70 метров.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит