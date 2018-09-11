На Сахалине обнаружены новые запасы нефти

На месторождении «Нептун» в Охотском море открыты новые масштабные запасы нефти, оцененные в 415,8 млн тонн нефти по категориям С1 + С2, сообщают «Ведомости», со ссылкой на «Газпром нефть».

Компания уже подтвердила их в госкомиссии по запасам полезных ископаемых, о чем и сообщил на Восточном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Теперь запасы составляют, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку, а «Нептун» стал одним из крупнейших активов компании.

Месторождение «Нептун» расположено в 55 км северо-восточнее острова Сахалин, глубина моря над месторождением - 60-70 метров.