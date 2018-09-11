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Москва, 11.09.2018

На военных учениях «Восток-2018» впервые используют соединения ВДВ нового типа

«Expert Online» 2018

На маневрах «Восток-2018», которые стартовали 11 сентября на дальне Востоке, покажут принципиально новые соединения ВДВ.

Об этом рассказали журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В свою очередь командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков пояснил, что в ходе учений с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что основной этап практических действий войск пройдёт на полигоне «Цугол», где планируется отработать аэромобильные действия в составе нового десантно-штурмового соединения, которое имеет экспериментальную организационную структуру, оснащено интегрированными автоматизированными системами управления войсками, новейшим вооружением и техникой.

При этом командующий ВДВ подчеркнул, что эксперимент проводится впервые и «станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».

Ранее сообщалось, что крупнейшие в стране за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018» стартовали сегодня на Дальнем Востоке. Учения пройдут с 11 по 17 сентября в прилегающих акваториях Тихого океана и дальневосточном регионе.

В них задействуют почти 300 тыс. военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Также в маневрах примут участие военные Китая и Монголии.

Эксклюзивные подробности читайте здесь.

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