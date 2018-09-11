«Надо дождаться… этого адского санкционного закона»

Символика финансов

14 сентября состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться монетарная политика в России. В условиях набирающей силу инфляции регулятор вполне может пойти не повышение учетного процента. Однако бизнес уже сейчас предупреждает, что это крайне негативно отразится на экономической ситуации в стране.

Как, в частности, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, повышать ставку не стоит как минимум до следующего совета директоров ЦБ. «Надо дождаться промежуточных выборов в конгресс, я имею в виду этого адского санкционного закона, потому что при том, что мы более-менее понимаем, что там может быть, но степень жесткости может быть различной. Во-вторых, не исключено, что курс рубля уже среагировал на эти будущие санкции, и сейчас он больше реагирует на глобальные вещи — такие, как уход инвестиций с развивающихся рынков и так далее. Поэтому я бы считал, что надо волю в кулак — и удержать», — цитирует агентство ПРАЙМ слова главы РСПП, сказанные в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), открывшегося 11 сентября во Владивостоке.

«Давайте подождем, раньше времени говорить о последствиях было бы неправильно. В любом случае, если ЦБ будет менять ставку, то только символически, я думаю, чтобы показать, что он будет своевременно реагировать на изменения. Если там будет 25 базисных пунктов — это, конечно, не здорово будет, но вряд ли больше. Я думаю, что лучше не трогать сейчас ставку, а еще полтора месяца потерпеть. По крайней мере, до следующего совета директоров вполне можно подождать», — добавил Александр Шохин.

Александр Шохин абсолютно прав во всем, уверена Ирина Капитанова член президиума «Опоры России». Добавить, говорит она, можно лишь то, что ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на ставки по кредитам для бизнеса. А недоступные кредиты – один из главных бичей нашей экономики. Относительно санкций опасения также верны, поэтому спешить с этим шагом точно не стоит. «С другой стороны, – добавляет эксперт, – Эльвира Набиуллина должна отреагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, но и здесь не могу не согласиться с главой РСПП — пусть эта реакция будет символической. Делать резкие движения в таких ситуациях совершенно не нужно».

Ставка как подставка — для рубля

Понять главу РСПП, организации, лоббирующей интересы бизнеса, можно без особого труда, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Повышение ставки рефинансирования неизбежно приведет к формированию восходящей динамики по кредитным ставкам для корпоративного сектора. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что низкие ставки оказывают весьма ограниченный стимулирующий эффект на экономику.

За первое полугодие рост кредитования субъектов малого и среднего бизнеса вырос на 6,9% что, безусловно, говорит о положительной динамике. Но, по словам аналитика, тут важно указать и на то, что при этом объем просроченной задолженности корпоративного сектора вырос за аналогичный период сразу на 7,9%, а рост промышленного производства оценивается всего в 3% к уровням первых шести месяцев 2017 года. Картина на самом деле достаточно неоднозначная: с одной стороны, бизнес начал активнее кредитоваться, что действительно можно хотя бы отчасти списать на эффект смягчения кредитно-денежной политики и повышение доступности заемного капитала. С другой стороны, по мере роста кредитования увеличивается, причем опережающими темпами, и просрочка, при том, что темпы роста промпроизводства по-прежнему, мягко говоря, не отвечают интересам экономического роста. При этом рост просрочки по кредитам предприятиям — это существенные риски того, что промышленность в случае наступления нового витка кризиса в экономике утянет за собой и банковский сектор.

Низкие ставки не являются залогом развития бизнеса, хотя, безусловно, доступность заемных средств во многом и определяет темпы восстановления экономики, говорит Алексей Антонов. Между тем, ситуацию нужно оценивать с учетом продолжающейся девальвации рубля, которую можно считать долгосрочным процессом. Рубль дешевеет вследствие вывода иностранного капитала со всех без исключения развивающихся рынков (от чего страдает и Турция, и Аргентина, и Индия, и Китай...) в пользу доллара и долларовых активов, в связи с повышением ставок ФРС.

Чем меньше дельта в ставках ЦБ и ФРС, тем менее привлекателен рубль и рублевые активы, включая российский госдолг, который к тому же, сейчас находится в зоне санкционных рисков. Если ЦБ не приступит к повышению ставки, скорее всего, к концу года рубль вернется к уровням января-февраля 2016 года, в диапазон 77-80 рублей за доллар, ожидает Алексей Антонов, а это нанесет бизнесу и промышленности куда больший урон, чем повышение ставки рефинансирования, полагает аналитик.