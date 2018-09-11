Эксперты предрекают рост цен на нефть до $80 к концу года

До конца года ожидается увеличение цен на нефть марки Brent выше $80 за баррель, сообщают эксперты французского банка BNP Paribas. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как пояснил аналитик банка Гарри Чилингурян, подобный сценарий основан на «ожидании уменьшения экспорта из Ирана из-за санкций США», а также «ограниченном росте производства сланцевой нефти в США, нестабильности производства в таких странах, как Ливия и Венесуэла».

Участники рынка надеются также, что торговая война США и Китая, не будет иметь серьезных негативных последствий в течении шести — девяти месяцев.