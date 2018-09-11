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Москва, 11.09.2018

Орешкин рассказал, почему рубль находится существенно ниже равновесного значения

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – рассказал, почему сейчас рубль находится существенного ниже равновесного значения.  

По его мнению, происходит это из-за определенного валютного навеса над валютным рынком, который затем, конечно же, вернёт курс национальной валюты к равновесному значению, передаёт РИА Новости.

При этом Орешкин пояснил, что валютный навес – это аккумулирование валютных активов российскими компаниями и банками.

Ранее сообщалось, что по словам Орешкина, Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за один доллар.

В свою очередь аналитики Райффайзенбанка назвали «стрессовый» курс доллара, при котором Банк России вмешается в ситуацию и повысит ставку на ближайшем заседании в пятницу.

Стрессовый сценарий банка предполагает, что при повышении курса доллара на более чем 10% месяц к месяцу, до 77 руб. за доллар, например, в результате заметного ужесточения санкций против России, инфляция превысит цель ЦБ РФ, достигнув 4,5-5%.

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