Поклонскую лишат поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

В руководстве фракции «Единая Россия» заявили, что в самое ближайшее время намерены обсудить вопрос лишение депутата Госдумы Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

По данным агентства «Интерфакс» которое ссылается на свои источники в ЕР, парламентарий будет наказана за нарушение фракционной дисциплины - отказ проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», – подчеркнул источник агентства.

По его словам, вопрос о сохранении Поклонской поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе еще обсуждается.

При этом источник агентства подчеркнул, что депутат может трактовать такое решение как своеобразную «расправу» с ней, так как она якобы может «мешать» кому-либо своей активной борьбой с коррупцией.

Между тем, стало известно, что комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, возглавляемая Поклонской, поручила провести проверку компетентным органам в отношении ряда депутатов.

«Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов из фракции «Справедливая Россия» и «Единая Россия», – рассказала Поклонская журналистам, отметив, что на этой неделе намерена направить соответствующие запросы о проверке в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг.

Напомним, 19 июля 2018 года на пленарном заседании нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против принятия изменений в пенсионное законодательство.

Таким образом, она стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая высказалась «против» при голосовании за законопроект. Остальные члены фракции «Единая Россия» – 328 депутатов – были «за», 8 членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции ЕР в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против, несмотря на решение «Единой России» о консолидированной поддержке документа.