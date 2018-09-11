Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 11.09.2018

Сроки летнего отключения горячей воды в России могут сократить до 3-х дней

«Expert Online» 2018

Андрей Чибис – заместитель главы Минстроя РФ – заявил, что, начиная с 2020 года сроки летнего отключения горячей воды могут быть сокращены до 3-х дней.

По его словам, уже сейчас в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до 3-х дней, пишет газета «Коммерсант».

«Мы ещё годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», – подчеркнул чиновник.

Напомним, в настоящее время нормативный срок летнего отключения горячей воды по России составляет 14 дней, в Москве он несколько меньше – 10 дней.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит