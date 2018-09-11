Сроки летнего отключения горячей воды в России могут сократить до 3-х дней

Андрей Чибис – заместитель главы Минстроя РФ – заявил, что, начиная с 2020 года сроки летнего отключения горячей воды могут быть сокращены до 3-х дней.

По его словам, уже сейчас в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до 3-х дней, пишет газета «Коммерсант».

«Мы ещё годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», – подчеркнул чиновник.

Напомним, в настоящее время нормативный срок летнего отключения горячей воды по России составляет 14 дней, в Москве он несколько меньше – 10 дней.