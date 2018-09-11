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Москва, 11.09.2018

США потратили на военные операции $1,5 трлн c 11 сентября 2001 года

«Expert Online» 2018

Военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии стоили налогоплательщикам США более 1,5 триллионов долларов с 11 сентября 2001 года, согласно докладу Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

"За период с 11 сентября 2001 года министерство обороны США выделило на покрытие расходов, связанных с войнами, $1,501 трлн", - говорится в докладе. Информация в отчете приводится по состоянию на конец марта текущего года.

В соответствии с этими выкладками, больше всего средств ушло на прежние операции в Ираке - около $731 млрд, или 49% от общей суммы. Затем следует война в Афганистане - $584,3 млрд (39% от общей суммы). На операцию в Афганистане в ее нынешней форме ушло порядка $134,3 млрд. Меньше всего средств было выделено на кампанию в Сирии - примерно $23,5 млрд.

Война в Афганистане, начатая в октябре 2001 года, стала для Вооруженных сил (ВС) США самой продолжительной за всю историю их существования. В настоящее время в Афганистане дислоцируется приблизительно 14 тыс. американских военнослужащих. Между тем, на пике кампании в 2011 году численность воинского контингента США в этой стране составляла 101 тыс. человек.

Разведка и командование ВС США неоднократно признавали в последние пару лет, что ситуация в Афганистане, несмотря на все усилия Вашингтона, по существу, зашла в тупик. В последние пару месяцев США активизировали попытки обеспечить общенациональное примирение в Афганистане за счет достижения соответствующих договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна США предприняли в марте 2003 года. Бомбить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии американские ВС начали в сентябре 2014 года. Через войны в Афганистане и Ираке прошли в общей сложности свыше 2 млн американских солдат и офицеров. Общие безвозвратные потери Пентагона в этих кампаниях, а также в борьбе с ИГ, составили около 6,8 тыс. человек, еще 52,3 тыс. военнослужащих получили ранения.

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