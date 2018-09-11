Учёные разработали новый способ определять взрывчатые вещества

Физики Балтийского университета совместно со своими турецкими коллегами разработали новый способ распознавания взрывчатых веществ на контрольно-пропускных пунктах при помощи ядерного магнитного резонанса.
Со слов учёных, традиционный метод ядерного магнитного резонанса нельзя использовать во время процедуры досмотра из-за громоздкости установки, её высокой стоимости и длительности анализа.
Именно для этого они разработали уникальный метод, когда ядерный магнитный резонанс (ЯМР) происходит в слабом магнитном поле на ядрах азота, пишет
журнал Chemical Physics.
Новый метод предполагает другой технический подход, позволяющий уменьшить затраты на установку и эксплуатацию оборудования, а также ускорить процесс анализа.
Ученые в своей работе исследовали три группы азотсодержащих веществ – взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей; соединений, содержащих нитратную группу, а также токсичных веществ с атомом азота, не соединенным с кислородом.
При исследовании этих видов систем физики определили время релаксации выведенной из равновесия системы, которое соответствовало бы вредному для человека веществу.