Учёные разработали новый способ определять взрывчатые вещества

Физики Балтийского университета совместно со своими турецкими коллегами разработали новый способ распознавания взрывчатых веществ на контрольно-пропускных пунктах при помощи ядерного магнитного резонанса.

Со слов учёных, традиционный метод ядерного магнитного резонанса нельзя использовать во время процедуры досмотра из-за громоздкости установки, её высокой стоимости и длительности анализа.

Именно для этого они разработали уникальный метод, когда ядерный магнитный резонанс (ЯМР) происходит в слабом магнитном поле на ядрах азота, пишет

журнал Chemical Physics.

Новый метод предполагает другой технический подход, позволяющий уменьшить затраты на установку и эксплуатацию оборудования, а также ускорить процесс анализа.

Ученые в своей работе исследовали три группы азотсодержащих веществ – взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей; соединений, содержащих нитратную группу, а также токсичных веществ с атомом азота, не соединенным с кислородом.

При исследовании этих видов систем физики определили время релаксации выведенной из равновесия системы, которое соответствовало бы вредному для человека веществу.