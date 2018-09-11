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Москва, 11.09.2018

Украина решила продать «лишнюю» газотранспортную систему

«Expert Online» 2018

Чтобы сохранить транзит газа в Евросоюз через Украину «Нафтогаз» заявил о готовности продать 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы.

Об этом сообщил в своем письме  исполняющий обязанности главы компании Сергей Коновец премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Письмо публикует издание «Украинские новости».

В документе в частности сообщается, что весь пакет акций ГТС Украины оценен международными экспертами в 14 миллиардов долларов.

Коновец считает, что подобного рода «инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне».

Компания также просит правительство вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять соответствующее решение.

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