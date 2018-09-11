Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 11.09.2018

В России стартовали крупнейшие за последние 37 лет военные учения

«Expert Online» 2018

Как сообщает Минобороны России, крупнейшие в стране за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке. Учения пройдут с 11 по 17 сентября в прилегающих акваториях Тихого океана и дальневосточном регионе.

В них задействуют почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Также в маневрах примут участие военные Китая и Монголии.

Минобороны сообщает, что в ходе учений военные намерены отработать вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения безопасности России.

Главной целью учений обозначена проверка возможностей планирования и проведения перегруппировок войск на большие расстояния. Также будет отработано взаимодействие всех родов войск.

Эксклюзивные подробности читайте здесь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит