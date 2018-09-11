В России стартовали крупнейшие за последние 37 лет военные учения

Как сообщает Минобороны России, крупнейшие в стране за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке. Учения пройдут с 11 по 17 сентября в прилегающих акваториях Тихого океана и дальневосточном регионе.

В них задействуют почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Также в маневрах примут участие военные Китая и Монголии.

Минобороны сообщает, что в ходе учений военные намерены отработать вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения безопасности России.

Главной целью учений обозначена проверка возможностей планирования и проведения перегруппировок войск на большие расстояния. Также будет отработано взаимодействие всех родов войск.

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