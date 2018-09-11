В сирийском Идлибе начались съёмки постановочной «химатаки»

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии – заявили, что боевики доставили в Идлиб две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для «натуральности» съёмок провокации с химатакой.

При этом в ЦПВС утверждают, что в Идлибе уже начались съёмки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что сценарием предусмотрены постановочные сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Белых касок» после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами.

Кроме того, в ЦПВС информируют, что все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что по имеющейся в распоряжении Минобороны РФ неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы «Аль-Вахда» командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок с участием местных координаторов «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»).

По словам официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, на этой сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съёмок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населённых пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

При этом сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб должна стать специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции».