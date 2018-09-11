Остров Русский принимает гостей: открывается четвертый Восточный экономический форум

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11 сентября открывается четвертый Восточный экономический форум. Мероприятие продлится три дня. В планах – встречи лидеров ряда стран, а также обсуждение новой геополитики и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывается во вторник во Владивостоке. Об этом сообщает РИА новости.

Деловая программ Вэф пройдет по четырем направлениям: «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги», «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока», «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» и «Создание условий для жизни людей».

Ключевыми вопросами обсуждения станут цифровая экономика и развитие высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке, освоение космоса, Арктики и ресурсов Мирового океана, а также энергетика, которой будут посвящены несколько панельных сессий.

Форум посетит ряд зарубежных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, который приедет на мероприятие по личному приглашению президента России Владимира Путина. Делегацию Южной Кореи на ВЭФ возглавит премьер-министр этой страны Ли Нак Ён, который намерен обсудит с российским лидером ситуацию на Корейском полуострове.

Также на остров прибудет представительная делегация из Японии. Планируется, что ее возглавит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В числе других иностранных гостей — министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбатар, президент Корейского института международной экономической политики Ли Чже Йон, председатель Туристической палаты КНР Ван Пин, а также представители китайского бизнеса. Ожидается, что 12 сентября Путин, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, Халтмагийн Баттулга и Ли Нак Ён примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.