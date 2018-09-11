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Москва, 11.09.2018

ВЦИОМ выяснил, какой месяц самый «несчастный» для россиян

«Expert Online» 2018

Как сообщил на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, самый депрессивным месяцем россияне считают февраль. Комментарий приводит RT.

Именно в последний месяц зимы, а не осенью, как принято считать, жители России подвержены депрессии в большей степени.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают», - рассказал Федоров.

Аналитик при этом сообщил изданию, что в периоды экономических подъемов  - «не до депрессий».

«У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии», — подытожил  он.

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