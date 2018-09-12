Делать полезное дело и зарабатывать на этом

Школа “Рождение” была основана в Новосибирске в 1999 году. В июле прошлого года была запущена франшиза. На сегодня в России у компании уже 25 партнеров от Калининграда до Хабаровска.

В школе проходит обучение по трем направлениям: подготовка к родам, консультации по уходу за ребенком и собой, подготовка тела к родам на гимнастике.

Согласно исследованию, в школы для беременных готовы ходить 26% беременных города, при этом уровень дохода, социальный статус и семейное положение не влияют на принятие решение пойти в школу. За время существования школ, лекции посетили уже 27 000 человек.

“Женщина в состоянии беременности начинает искать информацию о родах, и очень часто чувствует себя, можно сказать, ее погребленной. Кроме того, сложно получить систему знаний. Да, можно прочитать, что такое схватки или потуги, но вряд ли это сложится в какую-то цельную картину. У нас слишком много блоков в голове, которые не позволяют естественному процессу течь: чужие истории, женские консультации, подруги, которые не готовились к родам, буквально закидывают нас необоснованными страхами. А если мы попадаем в среду, где роды, беременность и материнство воспринимается как процесс, в котором можно быть счастливым, то это позволяет женщине и по-другому в роды войти. Наша цель - побороть все эти страхи, выстроить систему знаний и подготовить пару к родительству”, говорит основатель сети и мать 5 детей Анастасия Габец.

В пакет франшизы входит: Бизнес-инструкции, CRM-система, подбор персонала, обучение сотрудников, контроль качества работы персонала, брендбук и интерьер-бук, сайт и промо-страницы, маркетинговая поддержка, личный менеджер.

Для открытия школы не нужна лицензия и собственнику не требуется медицинское образование.

Процесс обучение сотрудников, подбор помещения и ремонт занимает 4 месяца.

Сумма инвестиций в открытие школе зависит от численности города и начинаются от 420 000 рублей. Окупаемость школы от 9 месяцев.

Узнать более подробную информацию о франшизе можно на сайте https://rojdenieclub.ru/

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