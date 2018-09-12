«Мы их нашли»: Путин рассказал о подозреваемых по «делу Скрипалей»

Владимир Путин призвал подозреваемых Лондоном «по делу Скрипалей» самим рассказать прессе о себе, президент РФ уверен, что они услышат. С таким предложением Путин обратился к этим людям с трибуны IV Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, — сказал Путин. — Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут».

Модератор панельной дискуссии Журналист Сергей Брилев подхватил мысль президента. «Давайте, в субботу ко мне в студию, я готов», — предложил он эфирное время своей программы «Вести в субботу».

Подозреваемые Лондоном по «делу Скрипалей» известны властям России, ничего криминального в них нет, добавил Путин.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, — сообщил глава государства. — Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас». При этом Путин заверил, что это «гражданские, конечно», люди.

Возникает естественный, казалось бы, вопрос: почему российские власти не вызовут Александра Петрова и Руслана Боширова, зафиксированных в Великобритании камерами наблюдения, в рамках того уголовного дела, которое было возбуждено СК РФ в марте по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль? Однако, в действительности, для этого нет никаких оснований. К данному делу, как, очевидно, имеют основания считать в Следственном комитете, и как прямо следует из слов президента, они никакого отношения не имеют. Не только подозреваемыми, но и свидетелями по этому уголовному делу — не являются.

Как уже писал «Эксперт online»: «Великобритания изначально назначила Москву виновной стороной и отказала ей в равенстве перед законом. Если Россия сейчас будет поступать в обход юридических процедур, то может сложиться впечатление, что она оправдывается или даже принимает указанное ей Лондоном место. Соблюдение юридических формальностей необходимо само по себе, вне зависимости от других мотивов и причин. Собственно говоря, почему, на каком основании российские правоохранители должны устраивать охоту за двумя людьми — только на основании того, что они где-то попали на какие-то камеры? Искать и находить, вызывать, привлекать — в качестве кого? Для этого и требуются процессуальные основания. Очевидно, что российские власти не хотят, чтобы наши следственные ведомства можно было дергать за ниточки политическими заявлениями из Лондона. Для начала процессуальных действий есть юридическая процедура. Ее Москва и призывает придерживаться».

С того момента, когда британский премьер Тереза Мэй объявила о своей уверенности в виновности двух мужчин на видеозаписях, а заодно и руководства России, никаких юридических действий британская сторона не предприняла, чего-либо, что могло бы рассматриваться в качестве доказательств, не предъявила. Поэтому Петрова и Боширова можно только попросить, что сегодня и было сделано, надо сказать, на самом высоком уровне.