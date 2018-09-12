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Москва, 12.09.2018

Курс доллара: рублю пообещали большой отскок

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: рублю пообещали большой отскок
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара снизится к рублю к концу 2018 года до отметки 63-64 рубля, согласно прогнозу Минэкономразвития. Но возврат на этот фундаментально обоснованный уровень может и затянуться, заявил в среду журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает ПРАЙМ.

"У нас есть прогноз на конец года, а есть на ближайшие 12 месяцев. Здесь мы пока не видим причин эти показатели менять. (На конец года — ред.) я точно цифру не помню, в районе 63-64", — сказал Орешкин.

Курс доллара во вторник резко упал к рублю на фоне распродажи иностранцами с избытком купленной ранее валюты. 

Курс доллара США составил 69,64 рубля к закрытию основной сессии, что на 92 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. К закрытию торгов курс доллара просел до 69,42. Евро стоил 80,72 рубля, опустившись на 1,11 рубля. Бивалютная корзина подешевела на 1,01 рубля - до 74,63 рубля.

Рубль в существенном плюсе, а доходности ОФЗ значительно упали на торгах вторника благодаря отсутствию негативных для России новостей и снижению градуса панических настроений у иностранных инвесторов, почти неделю активно распродававших российские активы на фоне риска новых санкций против РФ и турбулентности ЕМ-сегмента. Рост цен на нефть оказывает существенную поддержку рублю.

По словам Орещкина, сейчас идет отклонение курса рубля от фундаментально обоснованного. "Сколько краткосрочно оно может продолжаться? Оно может продолжаться довольно продолжительный период времени. У нас курс плавающий, волатильность потоков капитала есть, связанная и с глобальной ситуацией, и с санкционными историями. Может затянуться? Может затянуться", — добавил он.

Между тем, Минэкономразвития разработало "стрессовый" сценарий, который носит закрытый характер. В нем рассматриваются самые жесткие варианты санкций США и возможной реакции рынков на американские рестрикции.

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