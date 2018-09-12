Глава ВТБ рассказал, выстоят ли российские банки в случае введения новых санкций США

Андрей Костин – глава ВТБ – заявил, что российский банковский сектор при поддержке Центробанка выстоит в случае введения новых санкций США против РФ.



При этом он подчеркнул, что российский банковский сектор готов к развитию любого сценария.

«Санкционный режим для нашей экономики нежелателен, он только усугубляет отношения между РФ и США. Но при любом сценарии у нас есть понимание того, как защитить наших клиентов», – сказал глава ВТБ в интервью Блумберг ТВ.

Он также отметил, что принципиальный подход состоит в том, что все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства.

«А вот в какой валюте – это уже отдельная история», – резюмировал Костин, добавив, что оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте его банк не наблюдает.