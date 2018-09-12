Курс доллара: в Минфине рассказали, когда завершится падение рубля

Владимир Колычев – заместитель главы Минфина – заявил, что ослабление рубля завершится до конца 2018 года.

По его словам, длительное падение российской валюты явление редкое и длительным не бывает.

Поэтому в ведомстве ожидают, что до конца года, скорее всего может завершиться волатильность и ослабление рубля, передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что краткосрочный отток капитала из России, вызвавший ослабление рубля, зависит от ситуации на глобальных рынках и связан с ней.

Кроме того, Колычев подчеркнул, что Минфин видит серьёзное отклонение курса рубля от справедливых среднесрочных значений.

«У России внешний баланс очень сильный, профицит текущего счёта большой. И с такими внешними балансами очевидно, что сейчас у нас серьёзное отклонение от такого справедливого среднесрочного курса», – резюмировал Колычев.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Минэкономразвития, курс доллара снизится к рублю к концу 2018 года до отметки 63-64 рубля.

Несмотря на благоприятный прогноз, глава ведомства Максим Орешкин считает, что возврат на этот фундаментально обоснованный уровень может и затянуться.

Напомним, в среду утром, рубль умеренно подешевел к основным резервным валютам на фоне очередного ухудшения ситуации на площадках emerging markets и роста спроса инвесторов на защитные активы.

Так, курс доллара США составил 69,66 руб. (+24,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 80,61 руб. (+0,75 коп.).

При этом официальный курс доллара расчётами на завтра, опубликованный на сайте Центробанка, составляет 69,5728 руб., что ровно на 40 коп. ниже вчерашнего уровня. Курс евро составляет 80,6488 руб., что на 75 коп. дешевле официального курса 12 сентября.