Legrand на ВЭФ 2018

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, второй год подряд принимает участие в Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ), который проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. В рамках форума Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand в России, и Александр Никитин, директор департамента по работе с отраслевыми корпоративными клиентами Legrand в России и СНГ, поделятся результатами локализации производства во Владивостоке, а также расскажут о дальнейших планах по развитию в регионе.

В мае 2017 года компания Legrand Россия и СНГ совместно с компанией «ИНСИСТЕМС» (входит в ГК «Ланит») дала старт совместному производству по сборке источников бесперебойного питания (ИБП) на базе предприятия «ДВ-ИНЖИНИРИНГ», получившего статус резидента свободного порта Владивосток. С начала запуска производства уже собрано продукции суммарной мощностью более 7 МВт. На предприятии производится калибровка оборудования, установка и обновление программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизация ИБП серии Keor T, а также проверка работоспособности каждого изделия. Производство, локализованное на Дальнем Востоке, позволяет максимально оптимизировать сроки и стоимость выпуска продукции для потребителей региона, при этом сохраняя технические характеристики оборудования на высоком мировом уровне.

В ходе ВЭФ-2018 запланирован ряд встреч с российскими и зарубежными компаниями, – участниками форума, для представления проекта и обсуждения перспектив развития производства в Дальневосточном регионе.

«Мы очень рады возможности во второй раз стать участниками Форума – крупнейшей площадки для обсуждения экономических вопросов дальневосточного региона. Собранные на «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» ИБП уже обеспечивают бесперебойную работу многих предприятий региона, таких как ДРСК «Приморье», Якутская ГРЭС-2, ВИК Владивосток, МНТК «Микрохирургия глаза», рыбозавод «Озерновский» на Камчатке, ГБУЗ «Вивея» в Хабаровске, а также жилой комплекс в Южно-Сахалинске. Развивая проект во Владивостоке, Legrand придерживается своей стратегии по локализации производства – в планах значительное расширение ассортиментной линейки данных систем. В настоящий момент локализовано уже 35% нашей продукции, представленной на российском рынке.» – прокомментировал Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand в России.

Производимые во Владивостоке ИБП Keor T являются высокотехнологичным оборудованием, коэффициент полезного действия которого достигает 96% за счет использования технологии трехуровневых IGBT транзисторов. По экологическим и техническим нормативам устройства этой серии соответствуют российским и европейским стандартам качества, но при этом собираются и обслуживаются непосредственно в Приморье высококвалифицированными специалистами, которые прошли подготовку и получили сертификаты на заводах Группы Legrand. Совместно с «ИНСИСТЕМС» Группа Legrand оказывает партнерам полную техническую поддержку по всему спектру производимого оборудования, включая работы по проектированию и сопровождению ввода оборудования в эксплуатацию.