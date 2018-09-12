Лондон ответил на заявления Путина по «делу Скрипалей»

Заявления Владимира Путина о том, что обвиняемые в отравлениии Скрипалей в Солсбери российские граждане не имеют никакого отношения ни к ГРУ, ни к "делу Скрипалей" не меняют позицию Лондона, об этом заявили в офисе Терезы Мэй в среду. Об этом сообщает Рейтер.

«Эти люди (обвиняемые Лондоном в отравлении Скрипалей") - офицеры российской военной разведки, ГРУ ... Правительство (Великобритании) раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», - сказал пресс-секретарь британского премьера журналистам.



«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы считать, что это изменилось», - добавил он.

Ранее Владимир Путин призвал подозреваемых Лондоном «по делу Скрипалей» самим рассказать прессе о себе, президент РФ уверен, что они услышат. С таким предложением Путин обратился к этим людям с трибуны IV Восточного экономического форума.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, — цитирует Путина ТАСС. — Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут».

Модератор панельной дискуссии Журналист Сергей Брилев подхватил мысль президента. «Давайте, в субботу ко мне в студию, я готов», — предложил он эфирное время своей программы «Вести в субботу».

Подозреваемые Лондоном по «делу Скрипалей» известны властям России, ничего криминального в них нет, добавил Путин.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, — сообщил глава государства. — Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас». При этом Путин заверил, что это «гражданские, конечно», люди.

Между тем, Александр Петров, один из подозреваемых властями Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, согласился дать подробный комментарий по поводу ситуации, передают «Вести.Ru». Таким образом он откликнулся на просьбу президента России Владимира Путина.

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал Петров.

Петров сообщил, что будет готов общаться с журналистами на следующей неделе.



