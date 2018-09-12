Нефть падает в цене из-за сокращения запасов в США

Запасы нефти в США ощутимо сократились, о чем и сообщает Американский институт нефти (API). В этой связи мировые цены на нефть в среду ощутимо выросли, свидетельствуют данные торгов.

Так по состоянию на 7.35 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,34%, составив $ 79,33 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,84% составив $69,83 за баррель.

Аналитики сообщают, что по данным за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 миллиона баррелей, до 395,9 миллиона баррелей.

«Цены на нефть подпрыгнули, поскольку данные API указали на существенное снижение запасов», рассказал аналитик Rivkin Securities Уильям О'Локлина.

Сегодня вечером участники рынка ожидают новых данных о запасах «черного золота» в США, что повлияет на ценовую политику. Эксперты предсказывают снижения уровня запасов в США на текущей неделе на 805 тысяч баррелей после сокращения на 4,3 миллиона баррелей неделей ранее.