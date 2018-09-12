Орбан проиграл

К Венгрии может быть применена статья 7 Устава Евросоюза, предусматривающая наказание тех членов ЕС, кто нарушает демократические нормы.

Неожиданно для большинства политологов закончилось голосование в Европарламенте (ЕП) по Венгрии. Парламентарии пришли к выводу, что Будапешт неоднократно нарушал законы объединенной Европы и за это заслуживает наказания. Противникам Венгрии и авторитарного руководства премьера Виктора Орбана удалось собрать необходимые по Уставу ЕС две трети голосов – 448-197.

ЕП рекомендовал Еврокомиссии начать процедуры по активации статьи 7 Устава ЕС, в которой прописаны наказания за нарушения. Статья 7 ни разу не применялась и едва ли будет применена и по отношению к Венгрии, потому что для этого необходимо согласие всех членов Евросоюза, а Варшава, которая проиграла такое же голосование почти год назад, и Будапешт еще пару лет назад договорились поддерживать друг друга в этом вопросе. Тем не менее, нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права голоса в Совете Европы при голосовании важных вопросов в жизни объединенной Европы. Важность этому больше показательному, чем имеющему практические последствия решению придает и то обстоятельство, что оно принято накануне большого «выборного» года в Европе, когда будут меняться все ветви власти.

Виктор Орбан может списать поражение на предательство союзников. Его неожиданно покинули многочисленные члены Европейской народной партии, правой коалиции, в которую входит и партия «Фидес» Орбана. Как только стало ясно, что правые христианские демократы начинают отворачиваться от Венгрии и олицетворяющего ее Орбана, судьба голосования, предложенного социалистами, либералами, «зелеными» и неокоммунистами, была решена.

Судя по всему, такое оглушительное поражение, которое многие уже сравнивают с «пощечиной», стало неожиданным и для самого главы венгерского правительства, который считал, что находится под надежной защитой «народников». Еще вчера он вызывающе назвал голосование в ЕП «оскорблением венгерского народа» и «шантажом», призванным заставить его отступить от жесткой позиции в мигрантском вопросе. Напомним, отказ Венгрии принимать мигрантов, которых Брюссель «распределил» по всем членам ЕС, стал главной, но далеко не единственной причиной трений между Еврокомиссией и Будапештом.

В Народной партии, в которую входит почти каждый третий европарламентарий, произошел несомненный раскол, который ставит под сомнение членство во фракции Фидеса. Результаты голосования по Венгрии также на руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону, создающему в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году широкую центристскую коалицию для борьбы с националистами и популистами.

Впрочем, преувеличивать значимость решения Европарламента тоже не стоит. Об этом, например, говорит «судьба» Польши. В отношении Варшавы точно такое же голосование в ЕП состоялось еще в декабре прошлого года. Тогда парламентарии тоже рекомендовали ЕК задействовать статью 7. С тех пор прошли 9 месяцев, но воз, как говорится, на том же месте. Брюссель ограничивается тем, что регулярно призывает Варшаву одуматься и угрожает статьей 7, но слышит в ответ такое же упрямое: «нет».

Куда серьезнее лишения права голоса в Евросовете может стать угроза резкого сокращения или даже полного лишения Польши и Венгрии дотаций, положенных каждому члену Евросоюза. Эти страны в числе главных получателей дотаций, от которых во многом зависит развитие их экономик. Если Брюсселю удастся в законодательном порядке привязать вопрос выделения дотаций к соблюдению их получателями демократических правил и норм, вот тогда угроза активации статьи 7 станет реальной угрозой.