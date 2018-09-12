Путин похвалил Трампа «за политическое мужество»

Президент России Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп проявил новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость», - сказал Владимир Путин.

Заявление прозвучало на полях четвертого Восточного экономического форума в среду 12 сентября.

Путин также уверен, что Северную Корею необходимо поощрять встречными шагами на ее пути «к денуклеаризации». «Бесконечными требованиями» сложно добиться «полного разоружения», поскольку КНДР требует «решения вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность».