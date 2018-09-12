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Москва, 12.09.2018

Путин похвалил Трампа «за политическое мужество»

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп проявил  новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость», -  сказал Владимир Путин.

Заявление прозвучало  на полях четвертого Восточного экономического форума в среду 12 сентября.

Путин также уверен, что Северную Корею необходимо поощрять встречными шагами на  ее пути «к денуклеаризации». «Бесконечными требованиями» сложно добиться  «полного разоружения», поскольку КНДР требует «решения  вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность».

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