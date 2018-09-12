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Москва, 12.09.2018

Путин рассказал, когда Россия перейдёт на расчёты с Китаем в нацвалютах

«Expert Online» 2018

В ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем нужно поэтапно.

Глава российского государства напомнил, что уже сейчас рубль и юань торгуются на Московской бирже, однако некоторые товары всё равно торгуются больше в долларах, особенно это однородные товары углеводородной группы: нефть, газ, передаёт РИА Новости.

«Но скажем, в расчётах со странами СНГ, со странами ЕврАзЭс у нас рубль сейчас активно используется. При выручке от экспорта, по-моему, 71%, а при выручке от импорта 79% в рублях фиксируется», – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что считает правильным желание стран торговать в нацвалютах.

«С учётом того, с чем мы сталкиваемся при расчётах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов заявил, что для отказа России от доллара необходимо решить ряд проблем, главная из которых «корректировка работы Центробанка и разворот его курса на 180 градусов».

Однако он считает, что резкий отказ от этой валюты может привести к кризису. Поэтому процесс дедолларизации нужно начать с внутреннего обращения, так как у людей на депозитах и «под подушками» большое количество валюты.

При этом профессор уверен, что Россию в этом вопросе поддержит ряд стран, заинтересованных в переходе при расчётах на национальную или альтернативную валюту.

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