Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 12.09.2018

Швеция намерена закупать у России мусор

«Expert Online» 2018
  • Швеция намерена закупать у России мусор
eco-today.ru

Швеция намерена закупать у России мусор, об этом сообщил в эфире телеканала «360» посол Швеции в России Петер Эриксон. К данному моменту Швеция уже покупает мусор в Норвегии, Англии и Италии. В России, как отмечает СМИ, образуется ежегодно до 60 миллионов твердых бытовых отходов, что и заинтересовало шведов, которые превращают ТБО у себя в стране в  дорогостоящую энергию по технологии Waste-to-energy.

Для примера в 2015 году в Швеции из мусора было произведено 14,7 тераватт-часов тепловой и 2,3 тераватт-часов электрической энергии. Дипломат уточнил, что в Швеции ежегодно сжигают более двух миллионов тонн мусора, однако, этого не достаточно для производства экологической энергии  и страна закупает мусор за границей.

К примеру, из Норвегии, Ирландии, Великобритании и некоторых других стран каждый год ввозится порядка 1,3-1,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов, что позволяет не только получать дешевую энергию, но и зарабатывать на утилизации.

Для справки, Швеция является одной из немногих стран в мире, где переработка отходов практически достигла 100%: мусор сортируется, пищевые отходы,  бумага и пластмасса направляются на производство биогаза. Более 50% мусора уходят на повторное использование, на переработку направляется 48,6%, превращается в источники энергии 0,8%. После всей цепочки на полигоны ТБО направляется минимум отходов.  При этом Стокгольм также получает немалый доход в бюджет за переработку мусора других стран, отмечает шведская ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. «Будет уничтожен»: эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для флота США
      Эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для ВМС США