Швеция намерена закупать у России мусор, об этом сообщил в эфире телеканала «360» посол Швеции в России Петер Эриксон. К данному моменту Швеция уже покупает мусор в Норвегии, Англии и Италии. В России, как отмечает СМИ, образуется ежегодно до 60 миллионов твердых бытовых отходов, что и заинтересовало шведов, которые превращают ТБО у себя в стране в дорогостоящую энергию по технологии Waste-to-energy.

Для примера в 2015 году в Швеции из мусора было произведено 14,7 тераватт-часов тепловой и 2,3 тераватт-часов электрической энергии. Дипломат уточнил, что в Швеции ежегодно сжигают более двух миллионов тонн мусора, однако, этого не достаточно для производства экологической энергии и страна закупает мусор за границей.

К примеру, из Норвегии, Ирландии, Великобритании и некоторых других стран каждый год ввозится порядка 1,3-1,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов, что позволяет не только получать дешевую энергию, но и зарабатывать на утилизации.

Для справки, Швеция является одной из немногих стран в мире, где переработка отходов практически достигла 100%: мусор сортируется, пищевые отходы, бумага и пластмасса направляются на производство биогаза. Более 50% мусора уходят на повторное использование, на переработку направляется 48,6%, превращается в источники энергии 0,8%. После всей цепочки на полигоны ТБО направляется минимум отходов. При этом Стокгольм также получает немалый доход в бюджет за переработку мусора других стран, отмечает шведская ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige.