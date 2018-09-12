«Большая приватизация» пока отменяется

Государству стало жаль отдавать активы за бесценок

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, высокая волатильность рынков вынуждает власти РФ воздержаться от крупной приватизации в 2018 году. Как сообщил министр в кулуарах Восточного экономического форума, «скорее обойдемся (без крупных сделок по приватизации в этом году), рынки волатильны», передает агентство Finmarket.

План приватизации был принят в начале 2017 года, напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Государство намеревалось среди прочего продать 35% банка ВТБ, на 4 п.п. сократить долю в АЛРОСе, где у правительства РФ 33%, и приватизировать Совкомфлот. Вопрос о приватизации Сбербанка обсуждался, но государство в обозримом будущем точно не готово сокращать свою долю, лишившись контрольного пакета. Но конкретных решений по реализации плана приватизации принято не было.

Цены, безусловно, не стоят на месте, указывает эксперт. За 4% акций АЛРОСы сейчас можно выручить около 6 млрд руб., в прошлом году у компании случилась крупная производственная авария на руднике Мирный, который обеспечивал 14% добычи. Котировки ВТБ с начала 2017 года упали на 45%. IPO «Совкомфлота» на Лондонской бирже сейчас вряд ли возможно в связи с геополитической обстановкой. Так что сейчас, в принципе, действительно, время дли приватизации не лучшее, полагает Георгий Ващенко.

При этом аналитик не уверен, уместно ли указывать на волатильность рынков, поскольку ни разу из уст чиновников не звучало заявления, что ситуация на рынке их устраивает. Например, в 2007 году, когда акции «Газпрома» стоили 360 руб. за акцию, или свыше 14 долларов, а не 2,2 доллара, как сейчас, капитализация компании считалась «слишком низкой». «Газпром», кстати, так и не достиг капитализации 1 трлн долларов, зато сразу две американских компании в этом году перешагнули эту отметку. Правительство вообще на доходы от приватизации особо не рассчитывало. Планировалось, что они составят 13 млрд в текущем году, и порядка 12 и 11 млрд в 2019 и 2020 годах, соответственно. То есть годовой объем приватизации сопоставим с одним аукционом Минфина по размещению ОФЗ, подсчитал Георгий Ващенко.

«Большая приватизация» еще, возможно, впереди

Надо отметить, указывает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что отношение к приватизации главы Минэка меняется немногим реже, чем вектор движения рынков, волатильность которых, на сей раз, по мнению министра, тормозит программу приватизации муниципального и государственного имущества. Прогнозным планом так называемой «малой» приватизации федерального имущества, то есть без учета крупных сделок, на 2017-2019 годы изначально предусматривалась приватизация доли в 477 акционерных обществах, 298 федеральных государственных унитарных предприятиях, десяти обществах с ограниченной ответственностью, а так же — приватизация более тысячи объектов имущественного комплекса, находящихся на балансе государства.

Предполагалось, что программа позволит привлекать в бюджет до 5,6 млрд рублей ежегодно без учета результатов крупных сделок по приватизации госпакетов «Роснефти», «Совкомфлота», ВТБ. И в общем-то примеры успеха, которые могли позволить достигнуть таких результатов, есть. В 2016 году приватизация госдоли Алросы позволила привлечь 52,2 млрд рублей, Башнефти — 329,7 млрд, приватизация доли в «Роснефти» в 2017 году — 520 млрд рублей.

Но дальше программа приватизации по сути свелась к передаче в частные руки унитарных предприятий. Крупные сделки, такие как приватизация «Совкомфлота», до сих пор откладываются по разным причинам. В апреле 2017 года Орешкин указал на необходимость продолжения приватизации для снижения доли госсектора в экономике и повышения уровня конкуренции. В феврале 2018 года — указал на отсутствие необходимости продажи крупных активов в связи с тем, что государству больше не нужно латать бюджетные дыры. В июне — заявил о высокой готовности заключения сделки по приватизации «Совкомфлота», и вот спустя три месяца снова появляются заявления, что крупные сделки в связи со сложившейся на рынке ситуацией маловероятны...

Можно сделать вывод, говорит эксперт, что в целом правительство все-таки не готово отказаться от планов «большой приватизации» наиболее ценных активов, а так же о том, что следующей большой сделкой должна стать продаже «Совкомфлота», что очень вероятно, поскольку большой интерес к активу проявляют, например, китайцы. Но вот сроки сделки — это вопрос открытый.

Кстати, указывает Жарский, «малая приватизация» сейчас идет полным ходом, стимулируемая муниципалитетами, которые активно ищут добрые руки для унитарных предприятий, «залежавшихся» на их балансе. Но если «малую приватизацию» можно сравнить с генеральной уборкой, то большая — это все-таки реализация очень дорогих и востребованных активов.

Проблема заключается в том, что новый затяжной виток девальвации рубля и снижение интереса к рублевым активам со стороны, в том числе, иностранного капитала приводят к снижению их рыночной стоимости. Продавать тот же «Совкомфлот» сейчас – значит, потерять в деньгах, но далеко не факт, что в перспективе ситуация в экономике резко изменится в лучшую сторону. Так что, заключает Илья Жарский, по сути, мы сейчас говорим о дилемме выбора между журавлем в небе и синицей в руках.