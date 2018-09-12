США угрожают санкциями и Международному суду

Мнение, будто Вашингтон занимается сейчас исключительно торговыми войнами и введением санкций против России и Ирана, неверно. Конечно, у США есть немало и других дел в разных частях планеты. Что же касается санкций, то их Белый дом вводит не только против Москвы и Тегерана.

Выступая в Вашингтоне перед журналистами, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, например, пригрозил санкциями Международному уголовному суду (МУС) в Гааге.

Отношения у американцев с МУС хуже не придумаешь. В 2000 году США подписали Римский статус, учредительный документ МУС, но не ратифицировали его. Через два года Белый дом отозвал подпись. США тогда активно насаждали западную демократию в Афганистане, как обычно, силовыми методами, и готовились к нападению на Ирак.

Кстати, Афганистан имеет к новому обострению отношений самое прямое отношение. Джона Болтона и администрацию Дональда Трампа возмутили очередные попытки призвать к ответственности американских военнослужащих за преступления в этой азиатской стране, которых они там совершили немало. В Вашингтоне же, надо отдать ему должное, давать в обиду своих граждан не собираются.

«США используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны незаконного суда,- заявил Джон Болтон.- Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС».

В Америке даже принят специальный закон, разрешающий Пентагону освобождать силой американских граждан или граждан союзников США, арестованных по ордеру МУС, специализирующегося на преследовании военных преступников.

На Ближнем Востоке США действуют, конечно, не только в Афганистане и Сирии. В Госдепе не оставили попыток помирить израильтян и палестинцев, хотя заранее очевидно, что новый всплеск активности США в урегулировании палестино-израильского конфликта приведет к противоположным результатам.

Отношения с Палестинской администрацией у США настолько испортились, что Госдеп для того, чтобы сделать палестинцев более сговорчивыми сначала, в конце августа, сократил им помощь на 200 млн долларов, а сейчас еще и объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице, которое было открыто в 1994 году. Кстати, и в этом решении «виноват» Международный уголовный суд.

В заявлении Госдепа говорится, что лидеры ООП не предприняли достаточных усилий, чтобы сесть за стол переговоров с Израилем. Президент Трамп готовится представить новый план урегулирования конфликта, но палестинцы отказываются встречаться с его посланниками, потому что в декабре прошлого года несмотря на многочисленные возражения не только ООП и арабских стран, но и почти всей планеты он признал Иерусалим столицей Израиля.

Белый дом особенно возмутило то, что Палестина отвергла новый план Белого дома, даже не ознакомившись с ним.

Палестинцы, считают в Вашингтоне, провинились еще и тем, что официально обратились в мае 2018 года в МУС с требованием начать полномасштабное расследование военных преступлений, совершенных израильскими военнослужащими против палестинского народа на Западном берегу и в секторе Газа. Причем, возмущаются американцы, палестинцы сделали это демонстративно, хотя их и предупреждали о последствиях «заигрывания» с МУС, включая возможность закрытия представительства.

Израиль, кстати, Римский статус, подписал, но, как и США, не ратифицировал.

Кроме закрытия представительства ООП, Белый дом продолжает оказывать на Палестину и финансовое давление. Госдеп в конце прошлой недели объявил, что 25 млн долларов помощи шести больницам в Восточном Иерусалиме будут направлены на другие «более актуальные и важные проекты».