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Москва, 12.09.2018

Для доллара приготовили большой сюрприз

«Expert Online» 2018
  • Для доллара приготовили большой сюрприз
Алексей Павлишак/ТАСС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложит в среду резко усилить роль евро на международных рынках. Об этом стало известно изданию Euraсtive.

Источники издания отмечают, что только 2% энергоресурсов поступает в ЕС из США, при этом 90% импорта углеводородов оплачивается в долларах. Европа использует евро только с Норвегией.

Чтобы исправить эту ситуацию, руководитель ЕС предложит действовать на разных фронтах: завершить объединение рынков капитала, углубить финансовые рынки еврозоны, использовать евро для оплаты знергоресурсов. 

Первой страной, с которой будет обсуждаться вопрос смены валют, может стать Россия, отмечают источники. 

«Чем больше (торговых партнеров перейдет на евро - ред.), тем лучше», - подчеркнули европейские дипломаты.

При этом обсуждение новой роли евро будет происходить на фоне сложностей с укреплением валютного союза.

Но для еврочиновников это не является непреодолимым барьером.

«Иногда необходим кризис, нужна другая геополитика», - резюмировали они.

Ранее Германия заявила о том, что в ЕС идет работа по созданию альтернативной платежной системы по образцу SWIFT.

В свою очередь Россия неоднократно заявляла о готовности перейти на взаиморасчеты в национальных валютах с другими странами, в частности, с Китаем.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, действия США по усилению протекционизма в экономике стимулируют Россию и другие страны отказываться от расчетов в долларах и переходить на нацвалюты, создавать для этого необходимую инфраструктуру.


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