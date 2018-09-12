Украина стягивает военные корабли в Азовское море

Украина усиливает военное присутствие в Приазовье, об этом заявил на своей странице в Facebook командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

По словам военного меры приняты для усиления «контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья».

Как уточнил также на странице в Facebook замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, Киев уже направил в Азовское море два бронекатера типа «Гюрза-М» - «Лубны» и «Кременчуг».

Напомним, Украина обвинила Москву в блокировании свободного передвижения по Азовскому морю украинских судов, которые следуют через Керченский пролив. При этом не было зафиксировано нарушений норм международного права во время осмотра украинских судов в Азовском море российскими пограничниками, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.