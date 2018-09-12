Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 12.09.2018

Украина стягивает военные корабли в Азовское море

«Expert Online» 2018

Украина усиливает военное присутствие в Приазовье, об этом заявил на своей странице в Facebook командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

По словам военного меры приняты для усиления «контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья».

Как уточнил также на странице в Facebook замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, Киев уже направил в Азовское море два бронекатера типа «Гюрза-М» - «Лубны» и «Кременчуг».

Напомним, Украина обвинила Москву в блокировании свободного передвижения по Азовскому морю украинских судов, которые следуют через Керченский пролив. При этом не было зафиксировано нарушений норм международного права  во время осмотра украинских судов в Азовском море российскими пограничниками, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. «Будет уничтожен»: эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для флота США
      Эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для ВМС США