В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности. Первое исследование строится на основе данных крупнейших международных патентных баз.

Второе оценивает успешность выпускников университетов в создании стартапов. Для его подготовки были использованы международные базы данных Crunchbase, Startup Ranking и AngelList. Важнейшими параметрами стали объем привлеченных инвестиций и видимость в интернете.

Таким образом АЦ «Эксперт», ранее выпустивший рейтинг публикационной активности вузов, создаст уникальную триаду продуктов, целью которых является комплексная оценка деятельности вузов в области генерации нового.

Главные принципы всех рейтингов — ориентация на количественные и проверяемые показатели, масштабируемость методики на другие страны и глубокая проработка узкой сферы деятельности российских университетов.

Представители ведущих вузов страны поддерживают подход АЦ «Эксперт».

— Для обеспечения устойчивого развития современному университету необходимо уделять повышенное внимание и научной, и изобретательской и предпринимательской деятельности, а также укреплению связей между ними, — уверен первый проректор НГУ д.ф.-м.н. Сергей Голушко. — Именно эта триада способна обеспечить «процесс превращения знаний в деньги». В новой экономике университеты начинают играть роль своеобразных «хабов», платформ, на которых встречаются и эффективно взаимодействуют ученые, исследователи, технологические предприниматели, научно-исследовательские организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия.

— Какие инструменты поддержки предпринимательской инициативы реализуются сегодня в НГУ?

— Мы подходим к этому вопросу комплексно. Во-первых, наш Центр трансфера технологий и коммерциализации проводит ежегодный предакселерационный образовательный интенсив Made in NSU, где студенты и преподаватели получают полезные знания о возможностях коммерциализации их НИОКР. Часть проектов получает «путевки» в бизнес-акселераторы (например, в «А: СТАРТ», расположенный в технопарке новосибирского Академгородка или рижский «Реактор коммерциализации»).

Во-вторых, мы организуем HackSpace — пространство, где студенты, обладающие предпринимательской жилкой, совместно реализуют прототипы новых продуктов.

В-третьих, мы вносим изменения в образовательный процесс. Например, в 2018 году на базе экономического факультета НГУ стартует курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство», разработанный по заказу РВК. Лекции в его рамках будут читать ведущие специалисты НГУ и Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, представители высокотехнологических компаний и организаций инновационной инфраструктуры Новосибирска.

Также отмечу, что НГУ вошел в число пяти пилотных вузов РФ, участников федеральной программы по развитию технологического предпринимательства.

— Насколько НГУ успешен с точки зрения изобретательской активности?

— В настоящее время вуз является обладателем более 1,4 тыс. патентов. Часть из них получена университетом совместно с институтами СО РАН, что способствует укреплению научно-технического сотрудничества между организациями и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности на российском и международных рынках.

— Как вуз стимулирует своих сотрудников на создание новых продуктов?

— Одним из инструментов является передача прав на использование патентов в дочерние предприятия, создаваемые университетом. В случае успешной коммерциализации авторы получают часть от общих роялти патентообладателя.

Другой инструмент — денежное вознаграждение за создание, внедрение и предоставление прав на использование изобретения, предусмотренное российским законодательством. Мы придерживаемся четкого правила: право на изобретение принадлежит физическому лицу или группе лиц, творческим трудом которых оно было создано. В 2017 году наши выплаты авторам изобретений составили семизначное число.

В целом замечу, что политика НГУ в отношении интеллектуальной собственности постоянно развивается. Во многих случаях на место патентов приходит режим коммерческой тайны. Но есть и неизменный принцип — учет интересов всех участников процесса создания, защиты и капитализации объектов интеллектуальной собственности.