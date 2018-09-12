В РАНХиГС создадут «нового человека»

РАНХиГС совместно со «Сбербанком» работают над созданием "нового человека", тестируя совместный проект по созданию Лаборатории поведенческих наук. Цель лаборатории – исследование возможностей человека и скрытых резервов организма для быстрого и эффективного решения управленческих задач.

Новая лаборатория будет состоять из девяти экспериментальных станций, студентов разделят на левополушарных и правополушарных, а также экстравертов и интровертов.

Результатом сложных исследований при помощи нейрогаджетов и нейроинтерфейсов должны стать научные разработки на тему, как мозг экстравертов и интровертов обрабатывает информацию, а также, как означенные типы ведут себя в разных ситуациях. Исследователи рассчитывают получить новую информацию и на тему реакции и фокусирования правополушарных и левополушарных респондентов. По итогам исследований комиссия рассчитывает получить "ключи" к управлению пластичностью мозга, а ученые рассчитывают, что эти данные помогут им спрогнозировать насколько возможно в век цифровизации создать "нового человека", способного не только прыгать с парашютом и ложиться под БТР, но и гибко настраивать параметры мозга под конкретные задачи бизнеса и политики.