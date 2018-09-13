Серьезное охлаждение отношений между Германией и Турцией в области политики не мешает немецким бизнесменам продолжать сотрудничать с турецкими коллегами и бороться за инфраструктурные мегапроекты типа модернизации железных дорог в Турции.

Со стороны может показаться, что отношения между Берлином и Анкарой сейчас переживают не самые лучшие времена. В целом, так оно и есть, Берлин не намерен отклоняться от общеевропейского курса в отношении Турции, выражающегося, если в двух словах, в охлаждении отношений. Однако это не мешает высокопоставленным немецким политикам делать неожиданные заявления о том, что Германия рассматривает вопрос помощи турецкой экономике, оказавшейся в последние недели на краю серьезного кризиса.

Не исключено, предполагает Spiegel, неплохо осведомленный о положении дел в правительстве Ангелы Меркель, что такое внезапное и неожиданное «потепление» вызвано желанием немецких компаний поучаствовать в осуществлении одного из инфраструктурных мегапроектов президента Эрдогана, а именно в модернизации турецких железных дорог. Опыт у немецкого бизнеса есть – 140 лет назад немецкие компании активно участвовали в таком же проекте, предпринятом турецким султаном Абдул-Хамидом II.

Турецкие железные дороги нуждаются в серьезной модернизации. После прихода Реджепа Тайипа Эрдогана к власти в 2003 году количество аэропортов в Турции увеличилось более чем вдвое, а вот железные дороги не модернизировались с середины прошлого века. В результате того, что основными средствами передвижения в современной Турции являются автомобили, автобусы и самолеты, протяженность железных дорог составляет лишь 11 тыс. км. Менее 40% их оснащены современным сигнальным оборудованием и технологиями и только 30% электрифицированы.

Во всей стране лишь три высокоскоростные железные дороги. Многие железнодорожные станции находятся в плачевном состоянии. Согласно исследованию Союза палат турецких инженеров и архитекторов (2016) пятая часть железных дорог в Турции вообще не работает, потому что у государственной железнодорожной компании не хватает персонала.

Примерно, три месяца назад помощники президента Эрдогана обратились в немецкое правительство с предложением обсудить вопрос участия в модернизации турецких железных таких немецких гигантов, как Siemens и Deutsche Bahn. Общая смета проекта, заключающегося в строительстве высокоскоростных железных дорог по всей Турции и модернизации уже существующих, составляет порядка 35 млрд евро.

Если бы не «довесок» в виде требования, чтобы Германия помогла с финансированием проекта, то контракты, наверняка, были бы уже подписаны. Окончательное решение в Берлине еще не принято, хотя, как пишет Spiegel, ссылаясь на свои источники в правительстве ФРГ, Ангела Меркель склоняется к тому, чтобы предложение Анкары принять. Сейчас решается вопрос, как финансировать проект: в форме государственных гарантий по экспортным кредитам Hermes, или в виде прямых кредитов государственной банковской группы KfW.

Понять Берлин не трудно. Обвал турецкой лиры беспокоит его сейчас больше, чем тяжелая ситуация с соблюдением прав человека в Турции, потому что в случае полномасштабного кризиса миллионы турок двинутся на северо-запад и попытаются осесть в Германии по примеру многочисленных представителей турецкой диаспоры. К тому же, Ангела Меркель вместе с министром иностранных дел Хайко Маасом вовсе не хочет окончательно оттолкнуть от Запада Эрдогана, обладающего сейчас примерно такой же властью, что и султан Абдул-Хамид II в конце XIX века, к чему его подталкивает политика Дональда Трампа. В-третьих, участие немецкого бизнеса и немецких банков в мегапроекте будет способствовать замедлению энергичного продвижения Китая на запад.

Железнодорожный проект, кстати, идеально вписывается в китайский мегапроект «Один пояс, один путь». Так что в случае провала германо-турецких переговоров, Пекин вне всяких сомнений подвернувшейся возможностью укрепиться в Турции, на пороге Европы, обязательно воспользуется. Он уже, к слову, уже предлагал Анкаре свои услуги. Условия очень выгодные – беспроцентный кредит на 35 млрд евро с погашением в течение 10 лет. Однако турецкое правительство испугалось, что такой громадный проект сделает Турцию слишком зависимой от Китая. К тому же, китайцы хотят разрабатывать все технологии в Китае, а турки предпочитают, чтобы это делалось в Турции. Эти соображения заставили Анкару прервать переговоры с Пекином и обратиться к Берлину.

На прошлой неделе Турцию со своим первым визитом посетил глава немецкого МИД Хайко Маас. На совместной пресс-конференции он поддержал коллегу, Мевлюта Чавушоглу, заявившего о желании Турции расширить сотрудничество с Германией.

В сентябре в Берлин с официальным визитом приедет Реджеп Тайип Эрдоган. Он встретится не только с Ангелой Меркель и коллегой, немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, но и с представителями немецкого бизнеса. Встреча пройдет в одной из самых дорогих и фешенебельных берлинских гостиниц – в «Адлоне».

В конце октября министр экономики Петер Альтмайер намерен отправиться в Анкару с большой делегацией создавать Немецко-турецкую торговую комиссию. Ее создание станет еще одним большим шагом на пути улучшения отношений между ФРГ и Турцией.

Как пишет Spiegel, в Берлине уже решили, что как минимум экономические отношения с Турцией следует расширять. Этому как раз и поможет участие немецкого бизнеса в железнодорожном проекте. Теперь главное - обставить сближение как можно с меньшими потерями. Дело в том, что ситуация с правами человека в Турции за год ничуть не улучшилась и неожиданное и резкое сближение с Анкарой наверняка вызовет в немецком обществе возмущение, которое будет стоить правящей коалиции голосов тысяч избирателей. Между тем, в условиях беспрецедентного ослабления коалиции и усиления в последние месяцы ультраправых сил и популистов, допустить этого Ангела Меркель не может.