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Москва, 13.09.2018

Курс доллара перешел к фронтальному падению

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара перешел к фронтальному падению
DPA/TASS

Курс доллара перешел к падению по всем фронтам, включая валюты EМ, после публикации более слабых, чем ожидалось данных по инфляции в США и появившихся надежд на урегулирование торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Индекс доллара проседал до двухнедельных минимумов - 94,72, а затем слегка скорректировался до 94,82. Выросли евро, фунт, ряду валют EM удалось отыграть часть потерь.

Курс доллара на открытии торгов четверга снижался на 38 копеек — до 68,65 рубля, курс евро — на 43 копейки — до 79,8 рубля.

Министерства торговли США опубликовало в среду отчет, согласно которому индекс цен производителей (PPI) в августе снизисля на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей выросли на 2,8%. Экономисты прогнозировали рост индекса PPI на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные понижают прогнозы по повышению ставуи ФРС в декабре.

Wall Street Journal в среду также сообщила, что США предлагают новый раунд торговых переговоров с Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин направит китайским официальным лицам письмо с предложениями в ближайшие несколько недель.

На фоне роста аппетита к риску рублю удалось отбить очередную "санкционную" атаку. В среду вечером курс рубля растерял часть роста к доллару и евро после новостей о подписании президентом США Дональдом Трампом указа об ответственности за вмешательство в выборы в США, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.01 мск снижался на 26 копеек — до 69,15 рубля, курс евро — на 14 копейки — до 80,46 рубля. Сразу после публикации новостей из США доллар и евро краткосрочно выходили в плюс, компенсировав 50-60 копеек падения. Однако затем коррекция рубля вверх продолжилась.

По итогам торгов в среду 12 сентября курс доллара к рублю снизился на 42 копейки до 69,00, а курс евро к рублю - на 37 копеек до 80,18.


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