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Москва, 13.09.2018

Евросоюз продлил санкции против России

«Expert Online» 2018
Евросоюз вел новые антироссийские санкции, которые будут действовать до 15 марта 2019 года. Меры включают в себя замораживание активов и ограничения на поездки. 
Как пояснили в пресс-службе Совета ЕС, изменить режим санкций не позволяет оценка текущей ситуации. Решение опубликуют в официальном журнале Евросоюза 14 сентября.
В Кремле, комментируя этот шаг, отметили, что Россия будет и дальше развиваться своим путем, не обращая внимания на санкции. 

Напомним, первый пакет санкций был введен в марте 2014 года, с тех пор меры регулярно продлевались каждые полгода, в том числе за счет санкционного списка российских политиков и бизнесменов, а также граждан и руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

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