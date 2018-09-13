Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз вел новые антироссийские санкции, которые будут действовать до 15 марта 2019 года. Меры включают в себя замораживание активов и ограничения на поездки.

Как пояснили в пресс-службе Совета ЕС, изменить режим санкций не позволяет оценка текущей ситуации. Решение опубликуют в официальном журнале Евросоюза 14 сентября.

В Кремле, комментируя этот шаг, отметили, что Россия будет и дальше развиваться своим путем, не обращая внимания на санкции.