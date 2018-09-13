Количество кредитных должников в России выросло в два раза

За последние 4 года количество должников с просроченными платежами от 6 месяцев и более выросло в нашей стране в два раза.

Согласно материалам Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии 2018 года количество таких должников составило почти 7 млн млн человек, а это сразу на 12% больше показателей за тот же период 2014 года, пишет газета «Известия».

При этом подчёркивается, что такую динамику можно объяснить падением реальных доходов российского населения, а также агрессивным наращиванием кредитных портфелей банками.

По мнению экспертов издания, количество безнадёжных должников может сократиться лишь при росте реальных зарплат и доходов населения. Однако на ситуацию по-прежнему будет влиять большое количество выданных займов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов населению. В частности, выдачу потребкредитов на крупные суммы предлагается привязать к величине семейного дохода.